SERIE C – D’Andrea (Audace Cerignola): “Scelta giusta tornare. Il club ha visto la situazione che si stava creando a Catania ed ha fatto di tutto per riportarmi qui”

L’attaccante Filippo D’Andrea, che il Catania ha ceduto all’Audace Cerignola, concede un’intervista al Corriere dello Sport:

“È stato un bel ritorno. Mi hanno accolto come se non fossi mai andato via. La società mi ha voluto fortemente, hanno visto la situazione che si stava creando a Catania e hanno fatto di tutto per riportarmi qui. Io ne sono felice, perché qua è rimasta la base forte degli anni passati. Lo stanno dimostrando che questa è una squadra forte. Sono felice“.

“Sapevo di essere in uscita da Catania, abbiamo scelto di dividere le strade. Ho avuto altre chiamate, ma quando c’è stata la possibilità di tornare a Cerignola, non ho avuto dubbi. Sapevo quello che trovavo, ho seguito i ragazzi per tutta la stagione. È una squadra che non si è fatta mettere sotto da nessuno. Ho fatto la scelta giusta. Ho trovato un gruppo forte, consapevole e portata avanti da un mister e da un direttore forte, con ambizioni alte. È un gruppo che in campo sta dimostrando di essere forte. Sono contento, veramente”.

“Il rapporto con Raffaele è bellissimo, gli voglio un bene dell’anima e credo anche lui. Ci siamo ritrovati e mi ha detto che non serviva farmi vedere gli schemi, perché i suoi consigli e il suo modo di lavorare li conosco a memoria. Il gruppo mi ha dato una grande mano in questo inserimento. Sto bene, siamo felici e ci divertiamo come squadra. In caso di approdo in B porterei tutti in vacanza. Se dovesse succedere, ci andremmo a fare tutti una bella vacanza”.

