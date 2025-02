SERIE C – Varrà (ex D.S. Potenza): “Con i nomi non si vince il campionato, ma adesso il Catania sta adottando un’altra strategia”

Fortunato Varrà, ex Direttore Sportivo del Potenza, è intervenuto nel corso di TMW Radio per analizzare anche le difficoltà incontrate dal Catania in campionato. Ecco quanto evidenziato:

“Tutti possono vincere in questo campionato. Le vittorie sono frutto di programmazione. Ad esempio il Cerignola e il Monopoli stanno dimostrando che, con una buona pianificazione, si possono ottenere ottimi risultati. Per quanto concerne il Catania, se parliamo di curriculum, il discorso è che con i nomi non si vincono i campionati. Questo è un dato di fatto degli ultimi anni. La scorsa stagione aveva una rosa forte, quest’anno anche, se parliamo di curriculum dei calciatori”.

“Quando un piazza esigente come Catania vuole vincere, tu cerchi di prendere giocatori abituati a questo con un allenatore e una mentalità vincente, provando ad avere tutto e subito. Non sempre però lo puoi ottenere. Ti può andare bene così come ti può andare male, purtroppo o per fortuna il calcio non è una scienza esatta e non vince necessariamente chi spende più soldi”.

“Adesso però stanno adottando un’altra strategia, cercano di prendere ragazzi per dare più brio e costruire qualcosa per il futuro. Catania secondo me deve avere un pò di pazienza, costruendo nel giro di 2-3 anni una squadra per puntare alla vittoria del campionato. Ad oggi lo può fare realizzando un filotto di 3-4 partite, il campionato dice questo, essendo equilibrato e interessante. Ma devono calare 5-6 squdre sopra di loro ed il discorso comincia a diventare un pò più complesso”.

