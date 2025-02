SERIE C: Messina e Picerno strappano un punto a Benevento e Cava de’ Tirreni

Dopo gli anticipi del venerdì che hanno visto vincere senza troppi affanni Giugliano e Foggia rispettivamente contro Latina e Taranto, sabato sono scese in campo altre squadre per quanto riguarda la 27a Giornata del girone C di Serie C. L’ACR Messina ha fermato il Benevento sul pari al “Vigorito” senza subire gol, con i sanniti che non vincono da sei giornate; vittoria di misura sfumata in extremis, invece, per la Cavese in casa al cospetto dell’AZ Picerno. Vantaggio di Sannipoli al 48′, pari al 96′ di Franco fissando l’1-1.

CLASSIFICA

1. *Audace Cerignola 51

2. *Monopoli 48

3. Benevento 47

4. *Avellino 46

5. *Crotone 43

6. *Potenza 42

7. Giugliano 40

8. *Catania 38 (-1)

9. *Trapani 38

10. AZ Picerno 37

11. *Sorrento 37

12. Foggia 35

13. *Juventus Next Gen 34

14. *Team Altamura 32

15. Cavese 30

16. Latina 29

17. *Casertana 27

18. ACR Messina 25

19. *Turris 6 (-11)

20. Taranto -6 (-19)

*una partita in meno

DOMENICA 16 FEBBRAIO

12.30, Potenza – Juventus Next Gen

15.00, Avellino – Crotone

15.00, Trapani – Sorrento

17.30, Audace Cerignola – Turris

17.30, Catania – Casertana

17.30, Monopoli – Team Altamura

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***