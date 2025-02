CATANIA-CASERTANA: divieto di trasferta per i tifosi residenti a Caserta

Considerati i profili di rischio in ragione dell’accesa rivalità tra le due tifoserie, il Prefetto di Catania ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Caserta in occasione di Catania-Casertana, gara in programma domenica 16 febbraio allo stadio “Angelo Massimino”. Non ci saranno tifosi della Casertana, dunque, nell’impianto sportivo etneo. Analogo provvedimento è stato adottato in occasione della gara d’andata, in quel caso nei confronti dei supporter catanesi.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***