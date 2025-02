STAMPA PUGLIESE – Antenna Sud: “Team Altamura, pari dal sapore agrodolce col Catania”

“Un pareggio dal sapore agrodolce, per certi versi simile a quello conquistato nel weekend precedente in trasferta nel derby di Monopoli”. E’ quanto sottolinea la stampa pugliese, nello specifico Antenna Sud, a commento dell’1-1 riportato dal Team Altamura contro il Catania interrogandosi sul classico bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto.

“La truppa di Di Donato ha fermato ancora una volta una big del Girone C di Serie C, confermando ulteriormente il suo status da ‘ammazzagrandi’; in aggiunta a ciò, i biancorossi hanno compiuto un altro piccolo passettino verso l’unico vero obiettivo stagionale, quello della salvezza, traguardo che ben si confà a una compagine neopromossa come quella murgiana”. Si evidenzia, poi, il rammarico in casa biancorossa perchè i pugliesi “non sono stati in grado di conservare la situazione di vantaggio”. Aggiungendo: “Un vero peccato, soprattutto se si considerano le tante occasioni non sfruttate tra prima e seconda frazione”.

