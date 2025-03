ACCADDE OGGI: 26 marzo 1961, Prenna e Calvanese fanno ballare il Catania

Spazio amarcord rossazzurro andando indietro nel tempo, fino agli anni ’60. Precisamente alla data del 26 marzo 1961, quando il Catania sfidò al Cibali l’Udinese. I rossazzurri sapientemente allenati da Carmelo Di Bella rifilarono tre gol alla compagine friulana, non poteva esserci modo migliorare per riscattare le precedenti sconfitte consecutive riportate in quel di Firenze e Vicenza.

Partita decisa nel primo tempo dalle reti di Memo Prenna (32’) e Salvador Calvanese (36’ e 39’), autore di una pregevole doppietta per il definitivo 3-0. Vittoria del tutto meritata e convincente per la formazione dell’Elefante che concluse la stagione, in Serie A, occupando un più che lusinghiero ottavo posto mentre i friulani trovarono la salvezza solo grazie agli spareggi giocati a Bologna. A farne le spese il Bari, che retrocesse in B insieme a Napoli e Lazio.

