BANCHIERI (all. ACR Messina): “Alleno una squadra con gli attributi e dal cuore grande”

Quella di domenica sera non è una partita da sottovalutare per il Catania. Tutt’altro. Malgrado le vicissitudini societarie e la situazione critica di classifica l’ACR Messina è squadra viva, che lotta in campo fino in fondo. Simone Banchieri, allenatore dei peloritani, elogia il gruppo dopo il 3-3 esterno con la Cavese:

“Questa squadra ha gli attributi, un cuore grande. Un’altra squadra che va a Cava de’ Tirreni sotto 3-1 difficilmente avrebbe avuto la stessa reazione. Noi abbiamo fatto altri due gol, provando anche a vincere nonostante assenze molto importanti, non mollando mai ed eravamo tristi e arrabbiati al triplice fischio per la mancata vittoria, non accontentandoci del 3-3. La mia squadra ha un cuore che va oltre la penalizzazione ed i punti che ci hanno tolto contro Turris e Taranto”.

“Questi ragazzi rappresentano i tifosi, non sono riusciti a vincere ma mi hanno emozionato e non molleranno mai. Alleno una squadra viva, forte, organizzata. Noi vogliamo solo avere la possibilità di giocarci le nostre chance sul campo, poi se qualcuno ha deciso che il Messina deve retrocedere non possiamo farci niente. Possiamo soltanto mettere sul campo la voglia di rappresentare questa città e una tifoseria immensa”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***