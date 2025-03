BOSCAGLIA (all. Latina): “Contro il Catania dovremo essere solidi, intensi ed equilibrati”

Le parole di Roberto Boscaglia, allenatore del Latina, in sala stampa alla vigilia del match di Catania:

“E’ passato un girone dalla gara di Catania, la squadra da allora è cambiata tanto sia per uomini che per fisionomia, modo di stare in campo. E’ normale che dopo 19 partite ci sia stato un cambiamento. Abbiamo alternato prestazioni buone a meno buone ma oggi la squadra ha una sua fisionomia e per noi questo è molto importante. Abbiamo avuto tantissimi problemi legati agli infortuni, adesso invece la rosa è quasi al completo”.

“Contro il Catania dobbiamo essere solidi, equilibrati, sapere attaccare pensando anche alle fasi in cui si possono subire transizioni e ripartenze avversarie. Dovremo occupare bene gli spazi, sapendo lavorare sulle marcature preventive, questo diventa determinante. Le partite si svolgono soprattutto in funzione di questo, venendo determinate da situazioni spesso di ripartenza, sui piazzati. Dovremo essere molto bravi a capire i momenti in cui attaccare in tanti e lavorare negli spazi che il Catania ci offrirà. Affrontiamo una squadra forte, di grande qualità, non dobbiamo lasciargli spazio e lavorare con tantissima intensità, con un atteggiamento importante, propositivo. Questa sarà la partita che andremo a fare, penso anche da parte loro”.

