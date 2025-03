DI GREGORIO (Figc provinciale): “Nel calcio non s’inventa nulla. Catania, bene il settore giovanile”

Il commento di Luca Di Gregorio, ex calciatore, opinionista e consigliere provinciale Figc, ai microfoni di Futura Gol sul Catania dopo il terzo pareggio consecutivo del Catania riportato tra le mura amiche al cospetto del Foggia, quando si avvicina il confronto esterno con il Latina:

“Domenica scorsa ho visto una squadra timorosa di giocare la palla, ma io che ho maturato esperienza in campo so bene che quando c’è un clima generale di un certo tipo avverti il rischio di perdere la partita, allora magari preferisci pareggiarla. Capisco che la squadra non vive un bel momento e si rischia di giocare male, in un contesto come la Serie C dove comunque il livello tecnico non è altissimo”.

“La nuova proprietà del Catania è partita praticamente senza nulla, il mio amico Orazio Russo ha ripreso un settore giovanile da zero portandolo già a certi livelli, tant’è vero che hanno esordito in prima squadra 4-5 giocatori della Primavera e le squadre minori vanno benissimo. Queste due annate sono partite male in casa rossazzurra, rischiano di finire anche peggio ma si può ripartire”.

“La società ha bisogno di mettere le figure giuste nei posti giusti, questa è la prima cosa che conta. Nel calcio non s’inventa nulla, ci vogliono tutte queste componenti. Se guardiamo a Cerignola, parliamo di un paesino ma l’Audace possiede una struttura societaria e un’organizzazione importante, la squadra è guidata da un ottimo allenatore, di categoria, vedi anche realtà come Monopoli”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***