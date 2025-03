JIMENEZ: il giocatore inserito nella Top 11 della 30a Giornata di Serie C

La redazione di TuttoMercatoWeb.com ha stilato la consueta Top 11 del campionato di Serie C. Per quanto concerne la 30a Giornata del girone C, tra i giocatori ad essersi messi maggiormente in evidenzia spicca il calciatore del Catania Kaleb Jimenez, autore di due reti allo stadio “Domenico Francioni”.

Questo il giudizio sulla brillante prestazione offerta dall’italo-spagnolo a Latina: “«Ma che gol ha fatto?» scrivono diverse testate giornalistiche nazionali, esaltando le doti balistiche di un giocatore che sembra già pronto per militare in categorie superiori. La rete dell’1-2 è spettacolare. Ok la morbida opposizione dei calciatori avversari, ma quando ne salti tre e la metti all’incrocio c’è solo da togliersi il cappello. Archivia la pratica Latina trasformando un calcio di rigore”.

