STAMPA NAZIONALE: “Serie C, mercoledì la sentenza del TFN sulla Turris”

A brevissimo sapremo se anche la Turris verrà estromessa dal campionato. Pochi dubbi in proposito. E’ atteso per mercoledì 12 marzo il verdetto della giustizia sportiva. La Gazzetta dello Sport sentenzia: “Domani il Tfn punirà la Turris come il Taranto, girone C nel caos“. Tuttosport spiega: “Fuori il Taranto, ma a breve anche la Turris. Il Tribunale Federale Nazionale continua a riscrivere la stagione e la classifica del girone C: dopo l’esclusione dei pugliesi, domani dovrebbe arrivare quella dei campani. Condizionale d’obbligo, fino alla pronuncia, anche perché le due situazioni sono leggermente diverse, ma l’epilogo dovrebbe essere il medesimo: non un lieto fine, ma questo si è capito da tempo”.

