LA SICILIA: “Catania, contro il Crotone un antipasto indicativo per la corsa agli spareggi”

“I precedenti, quelli poco produttivi, saranno messi da parte. Il Catania può dare una svolta, per certi versi insperata, alla propria stagione nel confronto col Crotone che sembra un antipasto dei playoff. Alle 12.30 i rossazzurri dovranno forzare le giocate, dimenticare i pensieri e momenti negativi per dare un senso la percorso che nelle ultime due trasferte ha fruttato sei punti e una rinnovata ambizione”, riporta La Sicilia.

“Il Massimino si veste a festa perchè i gruppi organizzati hanno già fatto sapere di rimettere pezze, striscioni, bandiere e spingere la squadra oltre ogni difficoltà”, si legge. “Altro particolare di non poco conto il recupero di alcuni giocatori chiave. Di Tacchio a centrocampo, Anastasio che a Messina era uscito nel finale per un malanno alla schiena, lo stesso Stoppa. Lunetta potrebbe tornare utile anche contro il Crotone. A centrocampo la soluzione Quaini, in emergenza, ha funzionato e allora in mediana adesso c’è abbondanza. Una volta tanto. Così dopo mesi di adattamenti, emergenze e assenze dell’ultimo istante, ecco che per una sfida così delicata ed equilibrata, il tecnico rossazzurro potrà scegliere le soluzioni migliori tatticamente ma anche gli uomini più in forma”, evidenzia il quotidiano.

“Il centrocampo è come sempre l’ago della bilancia”, si sottolinea anche che “al Catania manca Inglese ed è un bel guaio”. In casa Crotone si segnala “qualche problema relativo alla formazione“ e “nelle ultime ore il tecnico dovrà valutare il difensore centrale Di Pasquale, che ha avuto un piccolo acciacco nel fine settimana”. Il Catania “guarda alle proprie potenzialità e alla sicurezza che deve garantirsi per accorciare a -1 dal Crotone e avvicinarsi al quarto posto”. Prima del fischio d’inizio “sarà consegnato il premio ‘Stefania Sberna’ a Jimenez in ricordo della speaker indimenticabile che per oltre trent’anni ha annunciato formazioni e soprattutto gol leggendari”.

