VERSO CATANIA-CROTONE: domenica torneranno striscioni, bandiere e stendardi al “Massimino”

Ritorno alla “normalità”. Domenica, all’ora di pranzo, quando il Catania affronterà il Crotone allo stadio Angelo Massimino le curve sosterranno regolarmente la squadra di mister Toscano. Per l’occasione torneranno anche striscioni, bandiere e stendardi. E’ quanto si è deciso all’interno dell’ambiente ultras rossazzurro. Domenica saranno presenti, in Curva Sud, anche tifosi in rappresentanza del tifo organizzato del Borussia Dortmund. Prima del fischio d’inizio è previsto inoltre un incontro con i rappresentanti della Curva Sud Crotone, all’insegna di un gemellaggio che esiste da anni.

