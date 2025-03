LA SICILIA: “Domenica arriva il Crotone, occasione d’oro per il Catania”

Continua la serie positiva del Catania, che “domenica alle 12.30 riceverà il Crotone e un successo potrebbe accorciare a un solo punto le distanze dai calabresi”, evidenzia il quotidiano La Sicilia. “Occasione d’oro – si legge – che capita nel momento decisivo della stagione e con tanti giocatori recuperati: ieri Stoppa non ha giocato ma c’è, stesso discorso per Sturaro e Di Tacchio, a quest’ultimo sono stati concessi i minuti finali per riprendere confidenza con il clima di lotta sul campo”. A proposito dell’infermeria, Anastasio ha accusato nel corso del secondo tempo a Messina “un problema alla schiena che sembra recuperabile per il confronto con il Crotone”. In occasione della sfida ai calabresi, freschi di vittoria al cospetto della capolista Cerignola, il Massimino “tornerà a riempirsi?”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***