LA SICILIA: “Il Catania rilancia il multiruolo Lunetta”

“L’importanza di essere un jolly. Il Catania ne ha più d’uno. Pensiamo a Quaini che fa la spola tra difesa e centrocampo, o allo stesso Jimenez che ha agito in mediana o sulla trequarti a ridosso dell’area avversaria. In questa fase della stagione è emerso Gabriel Lunetta, il passepartout di Mimmo Toscano”, riporta La Sicilia. Lunetta, nel corso della stagione, ha giocato anche da falso 9, alternando la posizione di trequartista a quella di attaccante aggiunto. Ha agito soprattutto da centrocampista di sinistra, con licenza di spingere fino a entrare in area. Domenica a Messina si è rivisto a fianco di Jimenez nel ruolo di trequartista.

Inoltre “tre delle quattro reti segnati da Lunetta (eguagliato il record personale già stabilito con la maglia del Sudtirol nel 2019) hanno portato successi al Catania. E anche importanti: 1-0 al Monopoli nel girone d’andata, uno dei tre gol serviti a piegare il Giugliano, l’ultimo acuto nel primo tempo allo stadio Franco Scoglio di Messina. Solo la rete in casa contro la Juve NG è risultata infruttuosa per il ko subito dai rossazzurri con un 2-1 che ha generato malcontento e una selva di fischi”, si legge. Ora che si avvicina la sfida al Crotone, “Lunetta potrebbe rimanere sulla trequarti con Jimenez o alternarsi con Anastasio sulla fascia sinistra”.

