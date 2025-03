CATANIA FEMMINILE: sconfitta a Salerno, domenica confronto con il Lecce

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

La Gelbison, in lotta per la promozione, s’impone per 2-0 sul Catania Women, sorpreso dalla rete di Ponzio in avvio ma vicino al pareggio con Carlotta Sciuto poco prima dell’intervallo. A dieci minuti dal termine, il raddoppio di Vergari. Tra le rossazzurre in campo anche Josephine Brunetti, reduce dalla conquista della Viareggio Women’s Cup con la Juventus: l’atleta classe 2010, la più giovane della competizione, si è ben distinta nel prestigioso torneo. Domenica 30 marzo in programma Catania-Lecce.

Serie C Femminile – Girone C – Ventitreesima giornata – Domenica 23 marzo – Stadio “Valentino Giordano”, Castelnuovo Cilento (Salerno)

Gelbison-Catania 2-0

Reti: pt 7° Ponzio; st 35° Vergari.

Gelbison: 1 Costantino; 2 Ponzio (40°st 9 Valtolina), 3 Orsi, 4 Grecu, 7 Vergari (40°st 21 Sesto), 10 Romeo (VK), 11 Cinquegrana, 15 Valdez (K) (24°st 90 Borrelli), 19 Sacco (24°st 8 Cicchinelli), 23 Maddaluno, 25 Pisani. A disposizione: 22 Boanda; 6 Gametcaia, 13 Modaferri, 45 Alfano, 99 Avallone. Allenatore: Emiliano Tarabusi.

Catania: 1 Orlando; 2 Pietrini (K), 4 Lanteri (VK) (27°st 16 Milazzo), 5 Fiorile (41°st 14 Russo), 6 Gaglio, 7 Basilotta, 10 Cammarata, 17 Brunetti, 18 Picchirallo (14°st 67 Ndiongue), 19 Sciuto, 22 Musumeci (40°st 20 Ferlito). A disposizione: 32 Trentadue; 3 Saraniti, 21 Visalli, 25 Ardita, 42 La Porta. Allenatore: Pierpaolo Alderisi.

Arbitro: Francesco Aureliano (Rossano).

Assistenti: Walter De Rosa (Salerno) ed Angelo Tisi (Salerno).

Tempi di recupero: pt 0’; st 5’.

