MERCATO: adeguato il contratto di Quaini

“Nei giorni scorsi il Catania gli ha adeguato dal punto di vista economico il contratto, segno di stima nei confronti di questo giocatore che tutto sommato quando viene chiamato in causa la maglis la suda e porta a casa la prestazione”. Parole del collega Alessandro Vagliasindi, ai microfoni di Telecolor, nel corso di ‘Anteprima Corner’ e che si riferiscono ad Alessandro Quaini. Adeguamento economico del contratto per il difensore/centrocampista di proprietà del Catania che compirà 27 anni a settembre e si avvia verso le 70 presenze in maglia rossazzurra.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***