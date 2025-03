QUI CATANIA: Stoppa scalpita per tornare in campo dopo la prolungata assenza

Prima l’assenza prolungata a seguito di un infortunio, poi l’atteso ritorno in campo e l’espulsione che gli è costata un doppio turno di stop. Matteo Stoppa ha sofferto nel rimanere ancora una volta fuori dal rettangolo verde, soprattutto perchè non ha potuto dare una mano d’aiuto concreta alla squadra. Domenica c’è il confronto con l’ACR Messina ed il calciatore classe 2000, nativo di Biella ma le cui origini sono in parte siciliane (i nonni di Agira ndr), scalpita perchè ha scontato la squalifica.

Più soluzioni, dunque, nel reparto offensivo per mister Toscano che recupera una nuova pedina e può contare sulla disponibilità di un giocatore importante nei meccanismi di gioco rossazzurri. Ad inizio stagione Stoppa ha un pò faticato a lasciare il segno, ma pian pianino è cresciuto ed ha saputo ricambiare al meglio la fiducia del tecnico. E’ riuscito a sbloccarsi in zona gol il 10 novembre, a Crotone, da lì in avanti Stoppa si è messo in mostra siglando altre reti ed assist, con prestazioni sempre migliori e determinanti nell’economia del gioco di Toscano.

Il segreto? Lavoro e tanta applicazione, sottolineando anche la felice intuizione tattica di Toscano che, collocandolo nella posizione di trequartista, ha individuato il ruolo più congeniale alle caratteristiche del ragazzo, dandogli una certa libertà di movimento. Non ci voleva l’assenza forzata dai campi proprio nel momento migliore di Stoppa, ma c’è ancora tempo per dimostrare appieno il suo potenziale, mettendolo al servizio dei compagni nella fase finale della stagione.

