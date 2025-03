SABATINO (Trapani): “Testa bassa e ripartire, dobbiamo raggiungere i playoff”

Voglia di riscatto nelle parole del difensore e capitano del Trapani Sergio Sabatino in vista del Catania, dopo il ko riportato sul campo della Cavese:

“Chiedo scusa ai tifosi per la quinta sconfitta di fila maturata, provo vergogna. Stiamo affrontando un periodo difficile. Dobbiamo concentrarci sui playoff che, in un modo o nell’altro, vanno raggiunti. Per gli investimenti fatti dal presidente e la passione che c’è a Trapani la stagione fino ad oggi è fallimentare. La responsabilità è nostra che andiamo in campo settimanalmente. Durante la stagione sono successe diverse cose. A Cava abbiamo perso l’ennesima partita, immeritatamente per la prestazione offerta a mio parere. E’ giusto che ci prendiamo le nostre responsabilità. Testa bassa e ripartire con l’obiettivo di disputare i playoff. Possiamo soltanto scendere in campo e preparare al meglio la partita col Catania”.

