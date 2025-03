SERIE C: Ascoli in vendita, rispunta Benedetto Mancini

Il patron dell’Ascoli Massimo Pulcinelli mette ufficialmente in vendita la società e, tra le figure interessate all’acquisizione del club, salta fuori il nome dell’imprenditore laziale Benedetto Mancini. Fa “rumore” la sua presenza recentemente sulle tribune dello stadio Curi in occasione del match fra il club marchigiano e il Perugia. Mancini non evoca bei ricordi dopo il tentativo d’acquisto del Calcio Catania non andato a buon fine qualche anno fa ed i precedenti non incoraggianti nel tentativo di acquisire Latina, Rieti, Taranto, Palermo, Giarre, Fano e altre società di Serie C.

“L’imprenditore romano che opera nel settore turistico-termale avrebbe proposto poco più di 2 milioni di euro per il valore della società e si sarebbe detto disposto a ricapitalizzare a fine stagione per altri 5 milioni a copertura parziale delle attuali perdite. Poi tra il dire e il fare si sa che ci passa il mare. Sicuramente Mancini negli ultimi anni ha spesso fatto parlare di sé per gli svariati tentativi fatti nel provare a rilevare società morenti, senza però mai arrivare alla conclusione”, riporta QN Sport.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***