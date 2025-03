SERIE C: Benevento, Pazienza esonerato. Torna Auteri in panchina

Salta una nuova panchina in Serie C. Quella del Benevento. L’allenatore ex Avellino Michele Pazienza era stato chiamato in sostituzione dell’esonerato Gaetano Auteri per risollevare le sorti di una squadra che, dopo il 3-2 inflitto al Catania ad inizio 2025, ha faticato ad innestare la marcia giusta. I risultati però sono addirittura peggiorati sotto la gestione Pazienza e, pertanto, i sanniti hanno maturato in queste ore la decisione di affidare nuovamente la conduzione tecnica della Prima Squadra a mister Auteri. Il tecnico di Floridia fa ritorno a Benevento insieme al vice Loreno Cassia ed al preparatore atletico ex Catania Prof. Giuseppe Di Mauro.

