STAMPA CAMPANA – Sica: “Catania, credo che la storia di questo campionato si debba ancora scrivere”

Il giornalista napoletano Stefano Sica, presente nella recente trasferta del Catania allo stadio “Francioni”, ha parlato così dopo la vittoria di Latina ai microfoni di Globus Television:

“Il Catania è tornato alla vittoria dopo il blitz di Monopoli, ora c’è da gestire il finale di campionato. Chiudere bene questo campionato è importante per arrivare in maniera positiva ai playoff, poi con il recupero degli infortunati ci sarà da divertirsi. Io credo che la storia di questa stagione si debba ancora scrivere per il Catania e possa riservare delle sorprese. Giusto che i tifosi facciano sentire la loro voce, la sferzata dei tifosi verso i giocatori è stata importante. Io penso che adesso sia il momento di ricompattarsi e sostenere la squadra”.

“Quella del Catania a Latina è stata una vittoria frutto della sofferenza. Sembrava il film dell’anno scorso a Latina e di altre partite viste fuori casa del Catania, invece ad un certo punto si è scalata quella che pareva una montagna. E’ stata una vittoria bella perchè frutto di una reazione importante, della voglia di non perdere, di riscattarsi e dimostrare ai tifosi – presenti numerosi al ‘Francioni’ – di esserci”.

“E’ stata anche una vittoria frutto dei numeri di alcuni giocatori, vedi Jimenez ma in generale i nuovi entrati. Perchè queste partite poi si risolvono anche quando i nuovi entrati stanno sul pezzo e dimostrano di essere all’altezza nell’occasione che gli viene concessa. Rimarco anche la prestazione di Frisenna e De Paoli. Il Catania rientra da Latina con delle certezze e speranze per il futuro”.

