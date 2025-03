STAMPA LAZIALE – Abbruzzino: “Toscano l’ha pensata meglio di Boscaglia, nel secondo tempo Latina uscito dalla partita”

Vincenzo Abbruzzino per la testata tuttolatina.com realizza un editoriale con una serie di considerazioni sulla partita che il Latina ha perso nettamente in casa contro il Catania. Riportiamo di seguito un estratto:

“Mi chiedo se sabato la partita l’abbia persa il Latina oppure vinta il Catania. Non si può negare che nel primo tempo, schierando il medesimo undici di Altamura, il Latina abbia controllato agevolmente gli avversari, abbia concesso loro poco, ne abbia oscurato il centrocampo consentendo soltanto a Jimenez e, in parte, a Lunetta di affacciarsi dalle parti di Zacchi. Petermann con più frequenza si è mosso sotto le punte, lasciando a Riccardi maggiore spazio in fase di impostazione. Questo ha permesso al Latina di agire in profondità e, con Rapisarda e con la catena Motolese-Improta, in ampiezza. Nella ripresa, nonostante il vantaggio di Ekuban, il Latina dopo il pari di Montalto è invece uscito dalla partita e, tornando al dubbio personale, mi chiedo se questo sia dipeso dagli inserimenti decisi da Boscaglia (Crecco e Zuppel) oppure dall’ingresso in campo di Frisenna e De Paoli”.

“Indubbiamente il Latina nella seconda parte del confronto ha perso equilibrio, vuoi perché Zuppel non è Mastroianni in termini di partecipazione alla manovra, vuoi perché per fare spazio a Crecco, Boscaglia è stato costretto a rivedere uomini e posizioni in difesa. Ma è altrettanto evidente che il movimento di De Paoli ha chiamato Vona a uscire dalla difesa, favorendo gli inserimenti di Frisenna mentre sulla sinistra Marenco ha mostrato tutte le sue difficoltà nel raccapezzarsi di fronte al funambolismo di Jimenez. Insomma, Toscano l’ha pensata meglio di Boscaglia che peraltro nel tentativo di recuperare ha (non a torto) definitivamente accantonato ogni prudenza per gettare nella mischia Ndoj e Saccani, protagonisti in negativo del terzo e quarto gol dei siciliani”.

