STAMPA LOCALE – Antonio Foti: “Catania, vivi alla giornata. Umiltà e fame fanno la differenza”

Ai microfoni di ‘Spazio Sport Live’, trasmissione su Sicilia 242, il giornalista Antonio Foti riflette sulla stagione del Catania guardando avanti con fiducia:

“C’è stato un momento della stagione in cui circolava la voce di un possibile cambio alla guida tecnica del Catania, ma se avessi messo fuori Toscano chi avresti preso? Abbiamo visto cosa è successo a realtà come Trapani e Benevento. Meglio far dirigere il carro ad un nocchiero che già bene o male conosce i cavalli e te la giochi. Toscano è persona valida e molto seria“.

“Il Catania sta recuperando e può disporre dei cambi giusti. Il Catania ha dei buoni giovani ma c’è anche esperienza nella rosa. Sostanzialmente il trend adesso è positivo, da uomini di sport speriamo che questo trend possa continuare. Se hai uno sprint puoi giocarti delle chance importanti da qui alla fine. Il Catania ha dalla sua una piazza che spinge, nonostante le contestazioni i tifosi rossazzurri sono innamorati e se sotterrano l’ascia di guerra rappresentano veramente il dodicesimo uomo in campo”.

“Secondo me ancora il finale di campionato del Catania può riservare delle grosse sorprese, se davvero i rossazzurri cominciano ad ingranare. I problemi quest’anno non sono arrivati dalle altre squadre ma da se stessi. Quando ha perso, ha perso il Catania. La squadra di Toscano non deve preoccuparsi delle avversarie ma vivere alla giornata, pensare alla partita successiva come una battaglia sportiva da affrontare, poi l’altra e l’altra ancora. Umiltà e fame fanno la differenza. Devi concentrarti gara dopo gara. Poi i playoff saranno un campionato nel campionato”.

