QUI CATANIA: Toscano perde Luperini in vista del Crotone

Protagonista in quella che fu la prima vittoria stagionale del Catania di Mimmo Toscano, battendo proprio il Crotone in Coppa Italia Serie C, domenica Gregorio Luperini non sarà della partita. L’allenatore rossazzurro ha infatti dichiarato in sala stampa che il centrocampista offensivo è stato colpito da un virus influenzale e, pertanto, sarà costretto a saltare il confronto casalingo con gli squali. Per il resto il mister ha confermato i rientri in gruppo di Anastasio e Allegretto, abili ed arruolabili in vista del match. Oltre a Luperini, ancora assenti Bethers, Guglielmotti e Inglese.

