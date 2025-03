TOSCANO VS BANCHIERI: confermata la tradizione favorevole. Cinque vittorie su cinque

Domenica sera per la quinta volta in competizioni ufficiali una squadra allenata da Mimmo Toscano ha affrontato una formazione guidata da Simone Banchieri, oggi alla guida dell’ACR Messina. I due allenatori si sono sfidati per la terza stagione consecutiva dopo le gare risalenti agli ultimi due anni, quando Toscano sedeva sulla panchina del Cesena e Banchieri su quella della Vis Pesaro, nel girone B di Serie C. Precedenti che si confermano a senso unico. Toscano ha infatti vinto cinque partite su cinque, senza subire gol e con un totale di 10 reti all’attivo.

Il primo confronto risale al 15 aprile 2023, Cesena di Toscano vittorioso per 2-0 con Gega – attuale difensore rossazzurro – che militava tra le fila della Vis Pesaro. Poi, l’8 novembre del medesimo anno, successo di misura del Cesena ancora al “Dino Manuzzi”, nel secondo turno di Coppa Italia Serie C. Appena quattro giorni più tardi, nuova affermazione casalinga dei bianconeri che travolgono gli ospiti 4-0 con De Rose, oggi rossazzurro, titolare indossando la fascia da capitano. In seguito, il 17 marzo 2024, Cesena corsaro a Pesaro, De Rose nuovamente in campo dal 1′ contribuendo allo 0-2 finale. Infine, l’1-0 del Catania a Messina con gol vittoria di Lunetta.

