VERSO CATANIA-CROTONE: Dini, sarà una gara particolare per il portiere rossazzurro

A Messina ha tenuto per la prima volta la porta inviolata in questa stagione. Giusto così, lo meritava a seguito delle buone prestazioni offerte da quando indossa la maglia del Catania. L’obiettivo, naturalmente, è di continuare su questa strada. Il prossimo ostacolo da superare si chiama Crotone e, per Andrea Dini, sarà un match particolare.

L’estremo difensore classe 1996, infatti, sfida gli squali da ex dopo avere militato in rossoblu tra il 2022 ed il 2024 facendo registrare un totale di 53 presenze a difesa dei pali. Tra le fila del Crotone si è messo in evidenza con 17 “clean sheet” (gare senza subire gol), secondo miglior dato personale in ambito professionistico. Poi, però, ad un certo punto si è verificato un corto circuito dopo che Dini era praticamente titolare fisso a Crotone: lo scorso anno è stato messo prima fuori lista per scelta tecnica, poi collocato in panchina facendo la riserva di D’Alterio, che domenica al “Massimino” difenderà proprio i pali rossoblu. Dini e D’Alterio, dunque, si ritrovano in campo da avversari ed il portiere ora in forza al Catania potrebbe avere qualche sassolino da togliersi.

