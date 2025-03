VERSO CATANIA-CROTONE: quote 1 X 2, cosa dicono le agenzie di scommesse

In occasione del match che i rossazzurri disputeranno allo stadio “Angelo Massimino” contro il Crotone, le previsioni delle principali agenzie di scommesse sportive, con riferimento alle quote 1 X 2 dell’evento, indicano che il segno “1” oscilla tra i valori di 2.55 e 2.65; la “X” tra 3.00 e 3.20; il “2” tra 2.40 e 2.55.

Lo scenario è quello di un confronto, sulla carta, dall’esito molto incerto. Tendenzialmente l’ago della bilancia pende dalla parte della squadra guidata da Emilio Longo, con una leggerissima possibilità di vittoria in più per gli squali, ma domenica potrebbe accadere di tutto. Un pò meno probabile il risultato di parità. Qualora vincesse, il Catania lo farebbe in campionato per la terza volta consecutiva, cosa accaduta finora in una sola circostanza in questa stagione. Il Crotone, invece, insegue una vittoria che, fuori casa, manca da due mesi (2-0 a Messina).

