VERSO MESSINA-CATANIA (video): all’andata Montalto e compagni sprecarono di tutto

Catania e Messina domenica torneranno a confrontarsi dopo il pareggio maturato nella gara d’andata. Al “Massimino, il 3 novembre, il derby siciliano si concluse con il risultato di 0-0 tra i fischi sonori del pubblico e con le curve che contestarono apertamente la squadra di Toscano. Al cospetto di un avversario con tanti problemi e lacunoso in diversi settori, i rossazzurri non riuscirono a sbloccare il risultato malgrado la spinta continua e costante.

Il Messina di mister Modica (oggi non più seduto sulla panchina peloritana) si fece vedere solo in un paio di circostanze, non rendendosi praticamente mai pericoloso dalle parti di Adamonis. Catania capace di mantenere il pallino del gioco per lunghissimi tratti dovendo anche fare i conti con uno strepitoso Krapikas a difesa dei pali biancoscudati. Inglese molto attivo, abile a muoversi su tutto il fronte offensivo. Troppo macchinoso e prevedibile, invece, Montalto.

Carpani, Di Gennaro e lo stesso Montalto sprecarono di tutto e di più. Un autentico dominio, quello del Catania fino alla fine ma neanche gli ingressi in campo di Jimenez e Stoppa sortirono gli effetti sperati. Il Messina resistette agli assalti dell’Elefante anche in inferiorità numerica per l’espulsione di Salvo al 79′. Vedremo se domenica al “San Filippo-Franco Scoglio” i rossazzurri raddrizzeranno la mira rispetto al confronto casalingo disputato nei mesi scorsi.

