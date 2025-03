QUI CATANIA: sale a sei il numero di trasferte vietate ai tifosi in questa stagione

Taranto-Catania, giocata domenica 8 dicembre allo stadio “Erasmo Iacovone” e valevole per la diciottesima giornata del girone C di Serie C, era l’ultima trasferta stagionale rossazzurra caratterizzata da restrizioni importanti nei confronti dei tifosi catanesi. Più di tre mesi dopo, ecco un nuovo divieto di accesso allo stadio nei confronti dei sostenitori residenti nella provincia di Catania.

Stavolta, come preannunciato nei giorni scorsi, non potranno seguire la squadra di Toscano al “San Filippo-Franco Scoglio”. Il Prefetto di Messina ha deciso così, analogamente a quanto disposto dagli organi di pubblica sicurezza in occasione della gara d’andata in campionato, quando furono invece i tifosi peloritani a non potere assistere all’incontro disputato sotto l’Etna.

Per la sesta volta viene imposto il divieto di trasferta alla tifoseria catanese dopo gli incontri – nell’ordine – di Caserta, Foggia, Crotone, Avellino e Taranto. Va sottolineato che, in relazione alla partita di Biella al cospetto della Juventus Next Gen, furono i gruppi ultras a disertare in segno di protesta contro l’introduzione delle seconde squadre nel calcio italiano. La prossima gara esterna molto probabilmente negata ai tifosi residenti in tutta la provincia di Catania, sarà quella di Cava de’ Tirreni, in programma contro la Cavese il 12 aprile.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***