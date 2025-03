VERSO TRAPANI-CATANIA: Allegretto, ritorno in campo dal 1′?

Nelle ultime due gare di campionato è partito dalla panchina, affidando il ruolo da titolare all’albanese Ertijon Gega. In occasione delle recenti sfide con Messina e Crotone, Andrea Allegretto ha perso il ballottaggio in favore di Gega, subentrando in corso d’opera. Nel primo caso prendendo il posto di Anastasio nei minuti finali, contribuendo alla protezione del prezioso vantaggio; nel secondo sostituendo proprio Gega a seguito di un problemino alla spalla che si trascina da tempo. Domenica pomeriggio, al “Provinciale”, vedremo se l’ex difensore del Picerno farà ritorno in campo dall’inizio. Completerebbero il trio di difesa Ierardi e Del Fabro, quest’ultimo in sostituzione dello squalificato Di Gennaro.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***