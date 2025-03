CATANIA-FOGGIA: ha lanciato un fumogeno, denuncia e Daspo per ultras 18enne

La Polizia di Stato ha individuato e denunciato un 18enne catanese appartenente ai gruppi ultras della “curva sud” per il lancio di un fumogeno sulla pista di atletica dello stadio “Angelo Massimino” in occasione della gara del campionato di serie C Catania-Foggia, disputata lo scorso 2 marzo. In particolare, durante lo svolgimento della partita, nel settore della “curva sud”, in concomitanza con l’esposizione di uno striscione di protesta contro la società del Catania FC, sono stati lanciati tre fumogeni sulla pista di atletica dell’impianto.

Nei giorni successivi all’incontro, i poliziotti della Digos della Questura di Catania, avvalendosi delle immagini realizzate dal personale del locale Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica, sono riusciti ad individuare e identificare l’autore di uno dei lanci dei fumogeni nonostante il tentativo del ragazzo di travisarsi e di nascondersi dietro lo striscione.

Il diciottenne è stato, quindi, denunciato all’Autorità Giudiziaria per il possesso e il lancio di artifizi pirotecnici durante una manifestazione sportiva, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva, e nei suoi confronti, a seguito di istruttoria curata dalla Divisione Polizia Anticrimine, è stato emesso dal Questore di Catania un provvedimento di D.A.SPO. della durata di due anni. Tale comportamento è stato anche sanzionato dal Giudice Sportivo della Lega Pro che ha comminato un’ammenda di 1.000 euro alla società del Catania FC.

