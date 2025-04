CALCIO SICILIANO: ACR Messina, nuova penalizzazione non inciderà sulla classifica attuale

A proposito della nuova penalizzazione attesa a Messina a seguito dei mancati pagamenti degli emolumenti entro la scadenza del 16 Aprile, il giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’ Nicola Binda chiarisce via social che i punti di penalità non saranno scontati in questo campionato: “Lo dice il Codice di Giustizia Sportiva e lo spiega la logica: tra verifiche Covisoc, deferimento Procura e tre gradi di giudizio, con i playoff che partono il 4 maggio e i playout il 10, non ci sono i tempi tecnici per avere un giudizio finale. Logico che, se la penalizzazione inciderà sulla prossima classifica, l’importo della scadenza saltata dovrà essere saldato in tempo per iscriversi al prossimo campionato (il 30 aprile saranno definiti tempi e modalità)”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***