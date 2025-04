LA SICILIA: “Catania, prove generali ed esperimenti per il campionato ed i playoff”

Pochi spifferi dopo il test tra Catania e Modica che ha chiuso la settimana di lavoro e di pausa forzata dal campionato. I rossazzurri hanno giocato a porte chiuse, ma Toscano ne ha approfittato per provare davvero ogni mossa in vista del finale di campionato e dei playoff che sono già una certezza”, riporta La Sicilia.

“Fa notizia, anche se erano verifiche di schemi contro un avversario che disputa il campionato di Eccellenza, il ritorno al gol di Inglese. Rigorista designato prima di tanti altri, insomma. Se ci sarà un calcio dagli undici metri il primo nome nella lista è quello del 9 rossazzurro. Esecuzione perfetta, così come l’1-0 di Lunetta dopo un cross operato dalla destra, il bis di Jimenez su calcio di punizione alla Ciccio Lodi che ha aggirato la barriera e come il poker firmato da Stoppa con un movimento all’interno dell’area”, si legge.

“Chiaro che per dare minutaggio a Tutti, Toscano ha mescolato le carte schierando due formazioni. Non era mai successo negli ultimi tempi. Così da una parte per esempio hanno agito Di Tacchio e De Rose a centrocampo, Dalmonte con Inglese, Lunetta e Jimenez tutti quanti a pressare negli ultimi venti metri. Se l’idea di Toscano è mettere più attaccanti possibili in alcuni frangenti del match, adesso l’allenatore calabrese ha forza e uomini in quantità per provare a forzare il lucchetto delle avversarie magari con qualche variante in più rispetto agli schemi visti in campionato”.

