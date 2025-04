CURIOSITA’: quando fu lanciata una sciarpa rossazzurra verso l’auto di Papa Francesco

Anche nel mondo dello sport si ricorda con affetto e commozione la figura di Papa Francesco. Ci piace menzionare quando, il 6 agosto di due anni fa, a Lisbona nel corso della Giornata Mondiale della Gioventù un tifoso del Catania si rese protagonista del lancio di una sciarpa rossazzurra verso l’auto in cui era a bordo proprio Papa Francesco per salutare la folla. Durante il percorso, il tifoso catanese Roberto Pappalardo lanciò una sciarpa rossazzurra che gli uomini della scorta del Papa raccolsero e posizionarono sulla Papa mobile. Il video diventò subito virale.

“A ottobre ci eravamo recati a Roma con la maglia del Catania per tentare di consegnarla al Santo Padre ma non riuscissimo. Abbiamo ritentato a Lisbona con una sciarpa che mi era stata regalata per il compleanno. Abbiamo conquistato la prima fila, più vicina possibile alla strada transennata. Sono stato fortunato: al momento del passaggio dell’auto del Papa ho calcolato il tempo per lanciarla e la sciarpa è arrivata a destinazione, raccolta dagli uomini della sicurezza. C’era la voglia di lasciare un messaggio del nostro senso di orgoglio catanese al Papa“, le parole del tifoso.

