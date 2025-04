UFFICIALE: Potenza-Catania, fischio d’inizio domenica sera

La Lega Pro, preso atto della comunicazione del Presidente del CONI, Giovanni Malagò, che recepisce le indicazioni contenute nel DPCM odierno, dispone che le partite valevoli per la 38a Giornata del girone C di Serie C si disputeranno domenica 27 Aprile. Fischio d’inizio alle ore 20:00. Anche la gara Potenza-Catania, in programma allo stadio “Alfredo Viviani”, pertanto si giocherà il giorno dopo rispetto a quanto stablito in origine. E’ stato inoltre rinnovato l’invito a far osservare un minuto di silenzio nelle manifestazioni agonistiche che si disputeranno nell’arco della settimana per onorare la memoria del Pontefice.

