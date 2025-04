DE GIORGIO (all. Potenza): “Grande prestazione contro una squadra forte, peccato per il risultato”

L’allenatore del Potenza Pietro De Giorgio analizza la sconfitta interna contro il Catania:

“Ci sono rimpianti perchè dopo la grande prestazione offerta col Catania non porti punti, rimane la partita di personalità disputata mettendo in campo una qualità tecnica molto alta nel contesto di una squadra giovane e importante. Siamo rimasti seduti sul tavolo delle grandi ed a questi livelli l’episodio fa la differenza. Guardate che il Catania è una squadra forte, come lo sono Crotone, Benevento, Cerignola. Ci sono squadre importanti che addirittura hanno rischiato di fare i playout. Un minimo errore costa tanto in un campionato equilibrato come questo”.

“Io sono molto soddisfatto del percorso fatto quest’anno ed il bicchiere lo vedo mezzo pieno. Chiudiamo al settimo posto, fra una settimana giocheremo i playoff, alziamo subito la testa perchè sono un campionato a parte. C’è un pizzico di rammarico per qualche punto in più che avremmo meritato durante il campionato. Abbiamo perso una grande occasione, ma ci stanno anche gli errori e perdere qualche punto per inesperienza“.

“Eravamo partiti per fare la partita, abbiamo cercato di trovare qualche buco nei primi minuti e capire quali potessero essere le giocate giuste per affondare i colpi. Abbiamo preso l’1-0 sugli sviluppi di un calcio d’angolo calciato basso, su una palla sporca. Dunque la gara era cominciata in salita contro una squadra che subisce poco e se gli lasci spazio ti fa male perchè ha grande gamba e qualità davanti, però mi è piaciuta la personalità di rimettere giù la palla e cercare il pareggio”.

“Abbiamo avuto 3-4 occasioni importanti per farlo, poi l’1-1 è arrivato e, successivamente, potevamo andare noi in vantaggio ed invece ha segnato ancora il Catania, ma sulla seconda rete non ci sono errori da parte nostra. E’ stata più bravura di Inglese. Il Catania ad un certo punto del match l’ho visto un pò stanco, sbagliando qualche passaggio di troppo, dunque ho chiesto una riconquista alta del pallone che poteva portarci a qualche conclusione in più in porta tenendo la palla libera. Ripartiamo dalla bella prestazione, peccato per il risultato”.

