FILIPPI (D.G. Cavese): “Il Catania può dire la sua ai playoff. No ai tifosi etnei a Cava? Così ci rimettono solo le società”

Clemente Filippi, Direttore Generale della Cavese, ai microfoni di Telecolor commenta il campionato disputato dal Catania, la decisione degli organi di pubblica sicurezza di vietare ai tifosi residenti nella Provincia di Catania la trasferta di Cava de’ Tirreni e la scelta d’ingaggiare il fantasista Cosimo Chiricò. Ecco quanto evidenziato:

“Non è mai semplice il campionato di Serie C. Sale direttamente in B soltanto la prima classifica. I rossazzurri hanno una rosa importante. Durante l’anno il Catania ha fatto i conti con qualche infortunio ma è una squadra che può dire la sua in occasione dei playoff”.

“La chiusura del Settore Ospiti (presenti sabato a Cava quattro tifosi non residenti a Catania, ndr) è una piaga del calcio italiano. Anche se vanno rispettate le decisioni degli enti preposti, bisognerebbe dare la possibilità alle tifoserie di accedere allo stadio, inasprendo le pene nei confronti di chi sbaglia, perchè così ci rimettono solo le società”.

“Avevamo a disposizione un posto in lista. Nel momento in cui si è presentata la possibilità di avere a disposizione Chiricò, abbiamo portato avanti l’operazione. Non so quali problematiche abbia potuto avere a Catania, ma lui ha sposato subito il nostro progetto calandosi con umiltà nel ruolo. Pian pianino il giocatore è tornato in condizione, rendendosi protagonista di un buon finale di stagione”.

