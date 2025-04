GIOVANILI CATANIA: Under 17 e Under 15 Serie C, i risultati odierni

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

In campo, oggi, le formazioni under 17 e under 15 del Catania impegnate nei tornei riservati alle società di Serie C in occasione della venticinquesima giornata. Nel primo caso i rossazzurri allenati da Giovanni Costanzo hanno riportato una sconfitta per 4-1 sul campo della capolista Avellino, occupando il quinto posto in classifica alle spalle di Sorrento, Trapani, Crotone e, appunto, Avellino. A segno per la formazione etnea Alessi. L’under 15 guidata da Umberto Fabiano, sempre in trasferta al cospetto dell’Avellino, ha invece perso 1-0 e occupa la quarta posizione, avendo già staccato il pass per gli ottavi di finale della competizione.

