TUTTOCALCIOCATANIA: il riepilogo delle principali notizie della settimana

Riepiloghiamo di seguito le principali notizie che hanno caratterizzato la settimana rossazzurra da lunedì 21 Aprile a domenica 27 Aprile:

Il mondo piange la scomparsa di Papa Francesco

==>> Leggi la notizia

EX ROSSAZZURRI – Gomez: “Futuro? Aspetto la fine della stagione. Posso fare ancora bene, il piede è sempre caldo…”

==>> Leggi la notizia

CALCIO CATANESE – Coppa: “Il Catania ha acquisito una forte identità”

==>> Leggi la notizia

STOPPA: le fortune del Catania passano anche dal suo pieno recupero

==>> Leggi la notizia

SERIE C: vittoria spareggi per la B, le squadre del Sud che ce l’hanno fatta dagli anni ’90 in poi

==>> Leggi la notizia

MERCATO: Catania, diversi giocatori torneranno dai rispettivi prestiti

==>> Leggi la notizia

LUNETTA: la stagione del ritrovato entusiasmo

==>> Leggi la notizia

SERIE C: raddoppia la quota d’iscrizione al prossimo campionato

==>> Leggi la notizia

CURIOSITA’: quando fu lanciata una sciarpa rossazzurra verso l’auto di Papa Francesco

==>> Leggi la notizia

STAMPA NAZIONALE – TuttoMercatoWeb: “Catania, dimostrazione affetto tifosi merita applauso a scena aperta”

==>> Leggi la notizia

L’EDITORIALE | Catania, metti in campo tutto ciò che hai imparato. Il momento decisivo è arrivato

==>> Leggi la notizia

CAPOZUCCA: “Catania in ripresa, valida concorrente per la promozione tramite playoff”

==>> Leggi la notizia

A MENTE FREDDA | Catania, ecco come e quando è scoccata la scintilla

==>> Leggi la notizia

ROSSAZZURRI IN GIRO: Bocic, due settimane vissute da protagonista “aiutando” il Catania

==>> Leggi la notizia

MARINO (AIAC Catania): “Toscano ha dato un’impronta in vista dei playoff, fa bene a cercare soluzioni alternative”

==>> Leggi la notizia

SERIE C: verrà introdotto il salary cap, ecco in cosa consiste

==>> Leggi la notizia

QUI CATANIA: il salto di qualità passa anche dalle “riserve”, necessario il contributo di tutti

==>> Leggi la notizia

PLAYOFF: quando nel 2018 e 2019 il Catania sfiorò l’approdo in finale

==>> Leggi la notizia

PAPA FRANCESCO – La Russa: “Scherzavamo sugli argentini del Catania”. Sant’Agata, il pensiero del pontefice

==>> Leggi la notizia

LUIGI INZALACO (nipote Massimino): “Catania, voto insufficiente in campionato ma aspettiamo i playoff”

==>> Leggi la notizia

QUI CATANIA: martello Toscano, i punti su cui il tecnico rossazzurro insiste

==>> Leggi la notizia

ACCADDE OGGI: 25 aprile 1999, gol storico di Manca fa esplodere il Cibali

==>> Leggi la notizia

CORRIERE DELLO SPORT – Lunetta: “Siamo padroni del nostro destino”

==>> Leggi la notizia

MERCATO: De Paoli e Del Fabro, l’eventuale riscatto del cartellino si deciderà agli inizi di giugno

==>> Leggi la notizia

EX ROSSAZZURRI – Ladinetti: “Catania ambiente incredibile, non è andata bene anche per colpa mia”

==>> Leggi la notizia

QUAINI: record personale di presenze in un singolo club

==>> Leggi la notizia

CASO RACITI: Speziale, ricorso in Cassazione

==>> Leggi la notizia

EX ROSSAZZURRI – Pannitteri: “Catania, rosa non si discute. Speriamo che Montalto si sblocchi ai playoff. Motivazioni e condizione fisica decisive”

==>> Leggi la notizia

VERSO I PLAYOFF: spareggi per la B, Toscano ci riprova inseguendo una prima volta

==>> Leggi la notizia

EX ROSSAZZURRI – Lanzafame: “Mi auguro di vedere il Catania in palcoscenici più alti”

==>> Leggi la notizia

MIGNEMI (attore catanese): “Catania, con il cuore sempre presente. Fiducioso in vista dei playoff”

==>> Leggi la notizia

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***