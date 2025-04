INGLESE a Telecolor: “Felice per il gol, adesso c’è più compattezza e sacrificio”

Gol importante per Roberto Inglese. L’attaccante ha risposto alle domande dei colleghi di Telecolor:

“Oggi ho cercato di dare il massimo: c’è più sacrificio, più compattezza. Sono felice per questa rete segnata all’ultimo. Siamo venuti a Catania per vivere emozioni importanti, adesso mettiamo testa ai playoff. Noi ci arriviamo pronti, aspettiamo di giocare al Massimino davanti al pubblico delle grandi occasioni”.

“Segnare è sempre importante per una punta. Fare gol sull’unica palla disponibile in area di rigore dà soddisfazione, certo vorrei averne di più, ma non importa: l’importante è il risultato finale. Ci difendiamo tutti insieme e cerchiamo di sfruttare le ripartenze, negli ultimi mesi abbiamo fatto bene. In squadra ci sono giocatori di gamba che possono tornare utili in ripartenza. Il calcio è cambiato: se non stai bene fisicamente non puoi giocare. Il nome non basta più. Sono contento che il mister mi stia dando spazio”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***