LA SICILIA: “Catania, in settimana il rientro in sede di Grella”

Dopo la partitella disputata contro il Modica che ha archiviato questi giorni di lavoro in sede, i calciatori del Catania osserveranno una pausa che durerà un paio di giorni per gli allenamenti. “La settimana entrante i rossazzurri riprenderanno a Misterbianco e al Cibalino, nel frattempo rientrerà in sede anche il vice presidente Vincenzo Grella che potrebbe portare buone nuove dopo i colloqui con la proprietà Pelligra, sicuramente dopo aver incontrato Ross ma anche altri componenti dell’entourage australiano”, riporta La Sicilia.

“Chiaro che a Catania i tifosi si attendono news su Torre del Grifo (si potrebbe procedere ad un’offerta diretta che verrebbe valutata dal Tribunale ed eventualmente messa a confronto con altre, se ci fossero ulteriori competitor), logo storico e direttore generale. Solo sull’ultima ipotesi il nome di Alessandro Zarbano sembra ormai assodato, manca solo l’ufficialità: Zarbano ha messo d’accordo tutti quanti perchè il club deve darsi una regolata sul piano dei conti in vista delle prossime spese e in vista della stagione ventura”, si legge.

