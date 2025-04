PAROLA AI TIFOSI – i cuGGini: “Catania, la squadra vale e bravo Toscano a compattarla. Ai playoff na putissimu jucari”

“Tifosi sfegatati del Catania, tentiamo di commentare le vicende rossazzurre con liscìa”. Si definiscono così i cuGGini che, via social, si sono espressi in questi termini con il consueto ausilio del dialetto catanese sulla vittoria del Catania a Potenza e la conclusione della stagione regolare in quinta posizione:

“Alla fine, ammuttuni aruzzuluni, abbiamo centrato il quinto posto. Che sia chiaro: il quinto posto, in C, a Catania, significa ennesimo fallimento totale della società. A Catania dal secondo posto in giù in C è un fallimento. E chi ha fallito, per il secondo anno consecutivo dovrebbe fare un gran bel passo indietro. Non siamo neanche lontanamente soddisfatti, ma anni luce proprio!

Precisato ciò, la squadra (che va sostenuta perchè ha dimostrato di valere) ha raggiunto il massimo per come si era messo il campionato, partito malissimo col punto di penalizzazione, e proseguito male con la media di due azzaccagnati a pattita e, senza Faggiano, il vuoto alla spalle. Nonostante ciò, la squadra si è compattata, Toscano è stato bravissimo in questo, ed ha raggiunto il massimo risultato ottenibile al momento. E sono in forma, cosa fondamentale per questi playoff”.

“Ora, dobbiamo osannare lui, u picciriddu, l’instancabile, il tenace, il tuppetturu Raimo! Partita sontuosa e primo gol con la maglia del Catania, che soddisfazione, questo si che ci ha fatto nuovamente precipitare a sattare in atto. U carusu avi i peri muntati o cuntrariu, ma ha il cuore grande quantu a Gimmania. Menzione particolare anche per Dalmonte ed Inglese, il primo autore di giocate e assist al bacio e stracciatella, il secondo autore del gol partita con la seconda palla giocabile. Volendo, na putissimu jucari. Sempre e soltato fozza Catania!!!”.

