POTENZA-CATANIA: il match non si giocherà sabato, fischio d’inizio rinviato

Il calcio italiano si fermerà sabato 26 Aprile, in concomitanza con lo svolgimento dei funerali di Papa Francesco. E’ quanto disposto dal Governo in queste ore.

Lo stop agli eventi sportivi nazionali è stato confermato da Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le politiche del mare. Sospensione per 5 giorni di lutto nazionale a seguito della scomparsa del Santo Padre. Potenza-Catania, in programma allo stadio “Alfredo Viviani”, pertanto non si giocherà sabato. Il fischio d’inizio dovrebbe slittare di un giorno.

===>>> UFFICIALE: Potenza-Catania, fischio d’inizio domenica sera

