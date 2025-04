QUI AVELLINO (video): l’incitamento dei tifosi alla squadra prima di partire per Catania

Tanto calore e sostegno attorno alla squadra. I tifosi dell’Avellino, dentro e fuori lo stadio “Partenio-Lombardi”, hanno incitato i propri beniamini in vista della trasferta di Catania. Entusiasmo a mille nell’ambiente biancoverde, che sogna di consolidare il primato in classifica conquistando una promozione molto attesa nel territorio irpino.

La tifoseria campana ha spinto nel pomeriggio la squadra di Biancolino prima e dopo gli allenamenti (a cui ha assistito anche il patron Antonio D’Agostino) spronandola a vincere al “Massimino”, in quella che rappresenta anche una sfida caratterizzata da un’antica rivalità sportiva. «Chi non salta è catanese» e «Noi odiamo il Calcio Catania», alcuni dei cori scanditi dai tifosi avellinesi che, lo ricordiamo, non potranno seguire l’Avellino in trasferta a seguito del divieto imposto ai residenti nella Provincia irpina.

VIDEO: Avellino, l’incitamento dei tifosi

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***