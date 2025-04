SERIE C – Auteri (all. Benevento): “Non abbiamo alternative alla vittoria, fondamentale il piazzamento in classifica”

C’è anche il Benevento che continua a lottare per provare a raggiungere il quinto posto in classifica attualmente occupato dal Catania. L’allenatore dei sanniti Gaetano Auteri sprona la sua squadra a vincere in trasferta contro il Giugliano. Queste le parole del tecnico in sala stampa:

“C’è una partita determinante per il nostro piazzamento finale e probabilmente anche per il futuro. Bisogna andare dritti al raggiungimento di un obiettivo. Questo gruppo ha dimostrato di avere qualità nel girone d’andata, adesso subentra un aspetto mentale che dipende dal fatto che ti allontani da un obiettivo e devi lottare per raggiungerne un altro. Resto fiducioso, credo che siamo in grado di fare bene a Giugliano”.

“Non ci sono alternative alla vittoria, tra l’altro abbiamo un senso di rivalsa dopo la sconfitta maturata all’andata. Dobbiamo provare a vincere col gruppo e con motivazioni forti. E’ fondamentale raggiungere la migliore posizione possibile di classifica perchè qualche vantaggio teorico il regolamento te lo dà. Sarà una partita da dentro o fuori, una specie di finale, come mi auguro ce ne potranno essere tante altre da giocare da qui alla fine”.

