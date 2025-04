SICILY FOOTBALL CUP: vince l’Under 16 del Catania

L’under 16 del Catania, guidata da Francesco Russo, ha vinto a Capo d’Orlando la settima edizione del Sicily Football Cup, uno tra i tornei di calcio giovanile più importanti d’Europa. Parterre di tutto rispetto, caratterizzato non solo da squadre siciliane provenienti da tutte le province e da team esteri, ma anche da società calabresi, campane, sarde e laziali. Tra i club professionistici italiani hanno risposto presente Messina, Catania, Trapani, Benevento e Cagliari. In finale, i giovani rossazzurri si sono imposti per 3-0 sul Cluj grazie alle reti di Ursino, Castorina e Racca.

