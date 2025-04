STAMPA LOCALE – Gagliano: “Catania, in casa maggiore necessità d’impostare. Lunetta può trascinare la squadra”

Alcune considerazioni del giornalista di Telecolor Angelo Gagliano, nel corso della trasmissione ‘Diretta Stadio’:

“Anche a Cava abbiamo visto un Catania formato Serie C, capace di adattarsi alle difficoltà di un campo storicamente non facile per i rossazzurri. La partita è andata a strappi, non c’è stata una squadra sempre in pressione o che ha dominato nel possesso palla. Forse il Catania è un pò mancato nella capacità di sfruttare le occasioni avute perchè sia nel primo che nel secondo tempo ha avuto più di una possibilità per mettere in ghiaccio la partita”.

“Penso che il quinto posto sia sempre stato l’obiettivo del Catania, soprattutto per quanto visto nella prima parte del girone di ritorno dove la squadra ha stentato parecchio ma poi si è ritrovata, facendo 8 risultati utili consecutivi, una striscia molto interessante. Il ruolino di marcia esterno del Catania è migliore rispetto a quello interno e non credo per un problema psicologico, forse è più l’adattarsi al gioco degli avversari mentre in casa ha maggiore necessità di impostare la gara“.

“Mettendo da parte quello che è stato in questa stagione dal punto di vista degli infortuni, il potenziale offensivo vero di questa squadra è legato ad Inglese. Gli altri vanno in gol ma non sono dei bomber. L’Avellino se non segna Patierno lo fa Lescano o qualcun altro, mentre il Catania se non va a rete Inglese fa fatica. Il Catania secondo me deve ragionare non tanto sulla capacità realizzativa ma sulla capacità di offendere che, poi, ti porta a creare le occasioni da gol”.

“Non è che mettendo tre attaccanti sei sicuro di fare 6-10 gol, devi mettere nelle condizioni l’attaccante di potere andare a segno. Lunetta credo che in questo momento sia il giocatore che ha qualcosa in più rispetto agli altri in termini di condizione fisica ma anche con la testa è molto centrato. Sta facendo delle cose davvero molto importanti, può essere l’uomo in grado di trascinare la squadra“.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***