TUTTOCALCIOCATANIA: Potenza-Catania, sondaggio chiuso. I migliori rossazzurri secondo i tifosi

Come in occasione di ogni partita disputata dalla squadra di Toscano, chiediamo ai tifosi di esprimere la preferenza circa il giocatore del Catania che ha più impressionato nell’arco dei 90’. Ha ricevuto il numero maggiore di consensi per la prestazione offerta allo stadio “Alfredo Viviani” l’ex calciatore del Chievo Verona Roberto Inglese, secondo quanto si evince dall’esito del sondaggio di TuttoCalcioCatania.com.

La scelta dei tifosi ricade sul giocatore classe 1992, il quale ha avuto il merito di realizzare il gol che ha deciso l’incontro di Potenza, sfruttando nel migliore dei modi l’assist al bacio di Nicola Dalmonte. Secondo gradino del podio per il laterale destro Alessandro Raimo, autore del momentaneo 1-0 rossazzurro. Terzo giocatore del Catania più votato, il già citato Dalmonte.

