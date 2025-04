ZARBANO: a metà settimana incontro con Grella per la firma del contratto

Novità per quanto concerne l’ingaggio del nuovo Direttore Generale rossazzurro, secondo quanto sottolineato dal collega Alessandro Vagliasindi nel corso della trasmissione ‘Anteprima Corner’, su Telecolor. Queste le sue parole: “Mercoledì ci sarà l’incontro tra il vice presidente del Catania Vincenzo Grella e Alessandro Zarbano per mettere la firma su questo contratto biennale, quindi già dalla metà di questa settimana la trattativa la potremo definire chiusa in senso favorevole. L’ex dirigente del Genoa di Preziosi diventerà il nuovo Direttore Generale etneo”.

